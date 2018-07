Nepagenten riskeren celstraf na brutale homejacking met magere buit

Hoboken - Twee mannen staan in Antwerpen terecht voor een gewelddadige homejacking in Hoboken. De daders hadden zich als politiemannen voorgedaan en de bewoonster geslagen. De vrouw was meer dan drie maanden arbeidsongeschikt. Het openbaar ministerie vorderde voor Kimberley V.d.W. en Yordani G. respectievelijk veertig maanden en twee jaar cel. Beiden ontkennen.

Drie mannen waren op 5 oktober 2017 het appartement van het slachtoffer binnengedrongen. Ze droegen een badge met foto rond hun nek en een oranje band aan hun bovenarm en beweerden dat ze van de politie waren. Ze sloegen haar neer en haalden de woning ondersteboven. Met enkele parfumflesjes, twee spaarpotten, wat juwelen en een paar horloges sloegen ze op de vlucht.

Een getuige zag de overvallers het appartement verlaten en herkende een van hen. Hij wist ook waar de man woonde en verwittigde de echtgenoot van het slachtoffer. Die trok er een dag later naartoe en trof op de grond een spaarpot en een flesje parfum aan, waarna hij de politie belde.

Toen agenten er aanbelden, deed de vriendin van Kimberley V.d.W. open. Zij toonde spontaan een aantal juwelen, waarvan de beklaagde beweerde dat hij ze “gevonden” had. De juwelen bleken van het slachtoffer te zijn. Zij herkende hem ook met zekerheid als een van de daders.

De politie trof in haar appartement vingerafdrukken van Yordani G. aan, maar hij werd door de vrouw niet herkend. De derde dader kon niet geïdentificeerd worden. Beide beklaagden ontkennen iedere betrokkenheid bij de homejacking. Yordani G. zei dat hij “vroeger” al eens in het appartement was geweest en Kimberley V.d.W. had de buit van iemand “gekregen”.

Kimberley V.d.W. wordt naast de homejacking ook nog vervolgd voor een tiental inbraken of pogingen daartoe in horecazaken en een gokkantoor. Van de meeste feiten bestonden camerabeelden en ze werden door de beklaagde dan ook niet betwist.

Vonnis op 26 juli.