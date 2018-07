Fotograaf die op WK onder juichende spelers lag, mag op reis in Kroatië

Yuri Cortez, de persfotograaf die tijdens de halve finales van het WK voetbal in Rusland bedolven werd onder juichende Kroatische spelers, mag binnenkort een week op vakantie in het land van de verliezende finalist. “Neem gewoon uw goede humeur en fototoestel mee”, liet de Kroatische toeristische dienst weten.

Cortez, verbonden aan de Mexicaanse afdeling van het Franse persbureau AFP, kreeg telefoon van Kristjan Stanicic, directeur van de Kroatische toeristische dienst. “We hebben enkele minuten gepraat,” legt de 53-jarige man uit El Salvador uit. “Hij heeft me uitgenodigd om het land te ontdekken, met zijn schoonheid en gastronomie. Ik moet gewoon laten weten wanneer ik wil afkomen en waarheen ik wens te gaan.”

Toen de Kroaten in de halve finales van het WK tegen Engeland de winnende treffer scoorden, toepten ze samen rond Cortez. De vreugde bij Mario Mandzukic en co was zo groot dat ze in hun enthousiasme ten val kwamen en de fotograaf meesleurden. Die bleef ondertussen zijn werk doen, wat enkele straffe foto’s van uitzinnige spelers opleverde.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP