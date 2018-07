Heldhaftige kapster en café-uitbater blussen brand en redden flat: “Ik dacht dat mijn haardroger stuk was”

Buizingen / Halle - Kapster Cathy Vander Meerssche van Kapzone en Siem Dedobbeleer van café De Kelt waren woensdag de helden van Halle. Met brandblussers gingen ze een beginnende terrasbrand te lijf en konden ze erger voorkomen.

Zoals elke woensdagnamiddag was kapster Cathy Vander Meerssche aan het werk in kapsalon Kapzone op de hoek van het Joseph Possozplein en Handbooghof. Omstreeks half vijf nam ze plots een brandgeur waar. “Ik dacht dat mijn haardroger stuk was, maar plots zag ik zwarte rook opstijgen vanaf het terras aan de overkant van de straat”, zegt Cathy. Blijkbaar had er een bloembak vuur gevat op het terras van het appartement op de tweede verdieping in de Vuurkruisenstraat. Dat appartement ligt vlak boven het populaire café De Kelt.

Drie brandblusapparaten

“Ik verwittigde meteen de hulpdiensten en liep erna naar café De Kelt. Samen met café-uitbater Siem Dedobbeleer trokken we met enkele brandblussers naar het terras om te blussen. We spoten in afwachting van de brandweer drie brandblussers leeg, waardoor het grootste gevaar geweken was.”

Had het duo twee minuten later gereageerd, dan was het vuur waarschijnlijk overgeslagen naar het appartement en had de brand misschien het hele gebouw in lichterlaaie gezet. “We hebben echt geluk gehad. De brandweer kwam pas na elf minuten aan. Omdat de post in Halle onderbemand was, moest de brandweer blijkbaar brandweerwagens sturen uit de omliggende zones zoals Tubeke. Tegen dat zij hier waren, was het vuur gelukkig al min of meer geblust. Het enige wat de brandweer nog moest doen was nablussen.”

Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot een hoekje van het terras. De roofing is wat weggebrand, net als enkele houten tegels. Cathy en Siem zijn nu de helden van Halle. Siem werd door de cafébezoekers zelfs al uitgeroepen tot ‘Held van de Kelt’. Volgens Cathy handelden ze gewoon uit een reflex. “Achteraf hoorde ik dat de houten bloembak mogelijk in brand is gevlogen door weerkaatsing van het zonlicht. Ik ga dus zelf nooit nog houten bloembakken kopen”, zegt heldin Cathy.