Autowerkplaats en inboedel gaan in vlammen op bij zware brand, woning onbewoonbaar

Linter - Bij een zware brand aan de Braambeekstraat in Linter is woensdagnacht een autowerkplaats uitgebrand. Tientallen brommers en twee auto’s gingen in vlammen op. Het gezin kon ontkomen, maar hun woning is tijdelijk onbewoonbaar.

Een jongeman die woensdagnacht omstreeks 1 uur passeerde, merkte de brand op en verwittigde de bewoners. Toen de brandweer arriveerde, werd ze geconfronteerd met een vuurzee. In de schuur, die uit verschillende ruimten bestaat, stonden tientallen brommers en twee auto’s. “Al dat materiaal brandde als een toorts”, vertelt de buurvrouw. “We hebben geluk dat onze woning niet in de vlammen is opgegaan. Zo hevig woedde de brand.” De gevel van haar woning is beschadigd door de rook, een rolluik en de lambrisering zijn deels gesmolten door de hitte.

Bij het getroffen gezin is de ravage compleet. Enkele daken zijn ingestort of volledig uitgebrand. Door de aanwezigheid van asbesthoudende golfplaten werd de verzekeraar van de bewoners gevraagd het goedje op te ruimen. “Als de polis dat soort schade niet dekt, dan zal de gemeente ervoor opdraaien”, aldus een medewerker van de gemeentelijke milieudienst.

De bewoners, een koppel met twee kinderen, kondigen tijdig buiten geraken. Ze bleven ongedeerd. Door de schade in hun woning moeten ze wel tijdelijk elders onderdak zoeken. Allicht zal het gemeentebestuur van Linter voor een noodwoning zorgen.

Geen aanwijzingen van brandstichting

Over de oorzaak van de brand kon het Leuvense parket zich donderdag niet uitspreken. “Er zijn voorlopig geen aanwijzingen van brandstichting”, zegt persmagistrate Sarah Callewaert. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Mogelijk heeft een stapel hout aan de buitenkant van de schuur vuur gevat. Al weten we uit ervaring dat het niet altijd mogelijk is de precieze oorzaak te achterhalen.” De branddetectiehond en het gerechtelijk lab gingen voor een onderzoek ter plaatse.

De gemeente laat wel onderzoeken of de bewoner over de nodige vergunningen beschikt om op die plek op grote schaal aan auto’s en brommers te sleutelen.