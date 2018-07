Model maakt selfie met haar dode vader in het ziekenhuis

Het Servische model Jelica Ljubicic krijgt een stortvloed van negatieve reacties over zich heen, nadat ze een selfie op haar sociale media postte. Daarop is immers in de achtergrond haar vader te zien, die aan het einde van zijn leven overleden in het ziekenhuisbed ligt. Dat schrijft de Russische nieuwssite Espreso.

“Rust zacht”, schreef het model bij de foto van haar gestorven vader. Maar de meeste aandacht besteedde ze aan haar uiterlijk: met haar lippen getuit en haar hoedje op wilde ze zich immers van haar beste kant laten zien. Hoe luguber het geheel er ook uitzag.

Aan het bericht voegde ze nog een emotionele post toe: “We vochten zo hard we konden, maar wij beslissen niet over de lengte van ons leven. Hij liet ons achter op amper 67-jarige leeftijd. Bedankt voor alles, ik ben fier dat ik jouw dochter ben en dat jij mijn vader wou zijn. Rust zacht, je zal altijd een plaatsje hebben in ons hart.”

Maar die prachtige boodschap mocht niet meer baten. Talloze mensen reageerden razendsnel op de “misselijkmakende foto”, terwijl ze het model beschuldigen van een “totaal gebrek aan respect”. “Je moet echt heel ziek zijn om hiervan een selfie te trekken, laat staan dat je dit wil posten op je sociale media”, klinkt het. Er kwam zoveel negatieve commentaar dat het model al haar accounts offline heeft gehaald.