Bedrijf experimenteert met vierdaagse werkweek maar vijf dagen betaald, en concludeert: “Gigantisch succes”

Een Nieuw-Zeelands bedrijf heeft de voorbije tijd een bijzonder experiment uitgevoerd: werknemers hoefden slechts vier dagen per week te werken, maar kregen de volle vijf betaald. Op die manier hoopte de baas dat zijn personeel efficiënter zou werken. Het resultaat: een groot succes.

Vermogensbeheerder Perpetual Guardian voerde in maart en april een nieuw regime in bij wijze van experiment: de circa 240 medewerkers hoefden nog maar vier dagen per week te komen werken. Ze kregen de vijfde dag vrij, maar toch betaald.

Het idee kwam uit de koker van Andrew Barnes, de baas van het bedrijf. Hij hoopte zijn personeel zo een betere balans te kunnen geven tussen werk en privéleven. Door hen een extra dag te geven om zelf in te vullen, zouden de werknemers de vier dagen op het bedrijf efficiënter te werk gaan, was de gedachte.

Onderzoekers volgden de proef mee op en verzamelden allerlei data. Uit de cijfers blijkt dat de test een groot succes was, meldt The Guardian. Van de werknemers gaf 78 procent aan een goede werk-privé-balans te hebben, een stijging van maar liefst 24 procent ten opzichte van voor het experiment.

Stress omlaag, geluk omhoog

Tegelijkertijd daalde het ‘stressniveau’ van het personeel met 7 procent, terwijl het algehele gevoel van geluk met 5 procent toenam. Ook de motivatie en de toewijding voor het bedrijf steeg. “Werknemers bedachten een aantal initiatieven waardoor ze productiever en efficiënter konden werken. Dat ging van het automatiseren van bepaalde processen tot het beperken van of stoppen met niet-werkgerelateerd internetgebruik”, zegt Helen Delaney van de universiteit van Auckland.

Barnes zal de resultaten voorleggen aan de raad van bestuur om te zien hoe de vierdaagse werkweek voor de lange termijn kan worden ingevoerd.