Meisje (12) en jongen (13) gewond nadat haai hen bijt in afzonderlijke aanval: “Ik dacht dat het een nachtmerrie was”

De New Yorkse stranden zijn opgeschrikt door twee afzonderlijke haaienaanvallen. Een 12-jarige meisje en een 13-jarige jongen raakten allebei gewond, nadat ze donderdag in de omgeving van Fire Island gebeten werden.

Het been van Lola Pollina na de aanval. Foto: AP

Lola Pollina (12) wist niet wat ze zag, toen ze plots pijn voelde aan haar linkerbeen. “Ik zag iets bewegen naast mij, en het had een vin bovenop zijn rug. Volgens mij was hij wel één meter lang”, vertelde de tiener tijdens een persconferentie. Met een bebloed been rende ze vanuit het ondiepe water snel terug naar het strand. Ze had nooit gedacht dat ze ooit gebeten zou worden in Sailors Haven Beach in Brookhaven, maar de tand die haar moeder uit haar been haalde was heel reëel.

Een unieke situatie, zo zei de staat New York, die al zeventig jaar lang geen haaienaanval meer had gehad. “Het laatste incident was in 1948”, zei Iam Levine, hoofd van de brandweer van Ocean Beach nog. Groot was dan ook de verwondering toen enkele uren later opnieuw een tiener gebeten werd.

Een 13-jarige jongen, die drie kilometer verder aan het bodyboarden was, kreeg in Islip plots ook haaientanden in zijn linkerbeen. De hulpdiensten brachten hem ook naar het ziekenhuis, waar hij het gezien de omstandigheden goed stelt.

De stranden waren een tijdlang gesloten, totdat de autoriteiten twee haaien uit het water haalden. Of die dieren verantwoordelijk waren voor de aanvallen, is nog niet zeker. Waarom de vissen het plots op tieners gemunt hebben, blijft voorlopig een raadsel.