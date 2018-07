Jaar nadat bodybuilder Maïlys (18) doodstak, doet mama haar verhaal: “Ik ben bang dat ik nooit meer echt gelukkig kan zijn”

Gistel - Haar geliefde ouders én haar prachtige dochter Maïlys (18): mama Jasmijn Cappon (47) is álles kwijt. Een jaar nadat bodybuilder Alexander Dean (25) hen heeft vermoord, blijft de moeder achter met veel vragen. Waarom nam de politie haar klachten over het stalken van haar dochter niet serieus? En waarom komt er nu geen klaarheid over het onderzoek naar de manier waarop de politie haar noodkreten behandelde? Ze begrijpt het niet. “Ik blijf zitten met het gevoel dat ze voor niets zijn gestorven.”

“Als er iets met ons gebeurt, weet dan dat je ons huis mag hebben.” Totaal out of the blue, zei grootmoeder Marie-Josée Vanleene het. Precies een jaar geleden was ze bij haar thuis in het West-Vlaamse ...