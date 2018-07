Marghem moet huiswerk opnieuw maken: minister wil niet weten van goedkoop en veelbelovend plan

Een kabel van 13 km van de Nederlandse gascentrale in Maasbracht tot over de grens. Meer is er volgens de eigenaar van die centrale niet ­nodig om het Belgische capaciteitsprobleem voor een flink deel in te vullen. Maar tot verbazing van haar coalitiepartners houdt minister van Energie Marghem (MR) geen rekening met die oplossing in haar plan voor de gascentrales.

De vervanging van de Belgische kerncentrales door nieuwe gascentrales, zal tussen de vijf en acht jaar kosten, schatten experts. Wil ons land in 2025 de kernuitstap halen, dan moest minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) wel haast maken met haar ondersteuningsplan voor de bouw en het uitbaten van nieuwe en bestaande gascentrales. Hoe sneller de producenten daar duidelijkheid over krijgen, hoe sneller ze een aan­besteding kunnen voorbereiden. Marghem had tot 31 mei gekregen, maar overschreed die eerste deadline schromelijk. Toen ze daar vorige maand vragen over kreeg van haar eigen coalitiepartners, gaf ze te verstaan dat het ontwerp snel op de regerings­tafel zou liggen. Uiteindelijk was het wachten tot vorige week.

Dat eerste ontwerp wordt echter meteen van tafel geveegd door Open VLD, CD&V en N-VA. “Marghem biedt geen faire kans aan de gascentrale in het Nederlandse Maasbracht”, klinkt het bij haar coalitiepartners. Nochtans wordt die centrale als het ei van Columbus beschouwd, want met een capaciteit van 1.300 megawatt zou ze in één klap kunnen instaan voor meer dan een derde van de totale capaciteit (3.600 megawatt) die nodig wordt geacht.

De centrale in Maasbracht is eigendom van het Duitse energiebedrijf RWE en werd in 2012 helemaal vernieuwd, maar door de overcapaciteit bij onze noorderburen staat ze al vier jaar “in de mottenballen”. Volgens RWE volstaat een kabel van 13 kilometer tot over de grens om elektriciteit te leveren aan België. “De prijs wordt geraamd op 200 miljoen euro”, zeggen ze bij N-VA. “Een pak minder dan de 1,2 miljard euro die een nieuwe gascentrale met dezelfde capaciteit zou kosten. Daarom alleen al verdient Maasbracht op zijn minst een kans.”

De steunmechanismen die Marghem vorige week voorstelde, waren – onder meer door concessies die beperkt waren in de tijd – zo op­gesteld dat RWE onvoldoende garanties zou hebben op een winstgevende activiteit. Als Maasbracht niet meedoet, speelt dat in de kaart van de Belgisch-Franse energieproducenten die eveneens gascentrales willen (ver)bouwen. Marghem heeft al vaker het verwijt gekregen dat ze rijdt voor Engie en EDF-Luminus. Ook nu verdenken haar coalitiepartners haar daarvan. Afwachten of de MR-minister haar plan vandaag zal bijstellen.