Nieuwpoort - Alle gasten van het vakantieverblijf White Residence, dat gesloten werd wegens veiligheidsredenen verlieten gisteren hun vakantiestek. De stad zocht voor hen een tijdelijk verblijf. “Dit is jammer en totaal overbodig.”

Hugo Beersmans (69) verblijft al bijna veertig jaar ieder zomervakantie in het vakantieverblijf White Residence in Nieuwpoort. Die vakantie in zijn droomverblijf vlak bij de zee werd gisteren beëindigd ...