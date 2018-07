Eigenaar in beslag genomen dieren krijgt steun van dorpsgenoten: “Als hij 5.000 liter water haalt, drinkt hij het toch niet allemaal zelf op”

Aalst - De boer in Meldert bij wie eerder deze week zo’n honderd dieren in beslag zijn genomen kan rekenen op opvallend veel sympathie van zijn dorpsgenoten. Zijn advocaat stelt zich intussen vragen bij het onderzoek.

De inbeslagname eerder deze week kwam er nadat dierenliefhebbers en activisten zich grote zorgen maakten over de manier waarop R.B. met zijn dieren omging. Ze zouden onder meer te weinig drinkwater krijgen en open wonden vertonen.

Zelf wil B. er niets over kwijt, maar heel wat dorpsgenoten nemen het op voor de man. “Hij passeert hier meerdere keren per dag met zijn tractor”, getuigt een buurvrouw. “Tot laat in de avond is hij in de weer voor zijn dieren. Hij vervoert ook dikwijls een groot watervat waar 5.000 liter in kan. Ik veronderstel dat hij dat zelf niet allemaal opdrinkt onderweg”, zegt ze.

Voldoende eten en water

Marc Corthals beaamt. “Ik ben me elke dag gaan vergewissen van de toestand van zijn dieren en kon telkens weer vaststellen dat ze geen eten of water te kort hadden.”

De straffen die de boer boven het hoofd hangen zijn niet min. Zo riskeert hij een minimumboete van 416 euro plus de kosten van de inbeslagname. Ofwel kan de rechtbank bij een veroordeling een verbod op het houden van dieren uitspreken, als zijn proces-verbaal aan het parket wordt overgemaakt.

Intussen heeft de advocaat van de boer, Jan Donkers, vragen bij de gang van zaken: “Mijn cliënt heeft eerst moeten vaststellen dat zijn dieren onaangekondigd in beslag werden genomen. Hij werd pas daarna op de hoogte gesteld, zonder enige officiële motivering dan nog.”

Voorts vindt Donkers het bijzonder vreemd dat de dieren nu worden opgevangen door de mensen die zelf de klacht over verwaarlozing indienden. “Zij mogen nu zelf een dierenarts aanstellen die de toestand van de dieren zal evalueren. Ik betwijfel of dit de objectiviteit van het onderzoek in de hand zal werken”, aldus de raadsman.

“Wij mogen zowel aangekondigde als onaangekondigde controles uitvoeren”, reageert Jeroen Tiebout, woordvoerder van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Als er inbreuken worden vastgesteld, worden ze in een proces-verbaal overgemaakt. Ik kan niet bevestigen of dat in deze zaak al effectief gebeurd is, maar mocht dat niet het geval zijn, dan zal dat in de toekomst zonder fout gebeuren.”

Erkende instellingen

“De dieren bevinden zich alleszins in instellingen die wij officieel erkennen”, gaat Tiebout verder. “Tot slot vind ik het wat te ver gedacht dat een dierenarts zich zou laten beïnvloeden door de organisaties die hem of haar aanstellen. Van zulke mensen mag je toch verwachten dat ze hun werk onafhankelijk uitvoeren.”