Liverpool maakt van Braziliaan duurste doelman ter wereld - maar wat met Mignolet?

Liverpool heeft van de Braziliaanse keeper Alisson Becker de duurste doelman aller tijden gemaakt. The Reds betaalden maar liefst 75 miljoen euro voor de keeper van AS Roma. De deal werd donderdagavond aangekondigd door beide clubs. Geen goed nieuws dus voor Rode Duivel Simon Mignolet, die zo op zoek lijkt te moeten naar een nieuwe werkgever.

Alisson Becker speelde sinds 2016 bij Roma. Op het WK in Rusland was hij de vaste nummer 1 tussen de palen bij Brazilië. De Seleção sneuvelde op het toernooi in de kwartfinales tegen België.