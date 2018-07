Trump moet opnieuw terugkrabbelen: geen ondervraging VS-burgers door Rusland

De Amerikaanse president Donald Trump moet opnieuw terugkomen op een van de uitspraken die hij na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin heeft gedaan. Zijn woordvoerster Sarah Sanders heeft donderdag benadrukt dat er geen sprake van kan zijn dat een Amerikaanse burger en een ex-diplomaat door Rusland ondervraagd zullen worden.

Bij zowel Democraten als Republikeinen was verontwaardiging ontsaan over een voorstel dat Poetin maandag tijdens de top in Helsinki zou hebben gedaan. Volgens dat voorstel zou Robert Mueller, de speciale aanklager die Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt, de mogelijkheid krijgen om de twaalf Russische inlichtingenofficieren te ondervragen die aangeklaagd zijn voor het hacken van computers van de Amerikaanse Democratische partij.

In ruil daarvoor zouden de Russische diensten de vroegere Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Michael McFaul, en de Amerikaanse zakenman Bill Browder mogen verhoren. Beide Amerikanen staan erom bekend erg kritisch te staan tegenover het Kremlin. Browder had in 2012 ook met succes gelobbyd voor sancties tegen Rusland.

Trump had maandag tijdens de persconferentie nog gesproken over een “ongelooflijk voorstel”. Maar als gevolg van het protest trekt Trump zijn staart nu in. Zijn woordvoerster stelt nu dat de Amerikaanse president het “niet eens” is met het voorstel.

De Senaat had donderdag nog met 98 stemmen tegen 0 een niet-bindende resolutie goedgekeurd, waarin er verzet werd aangetekend tegen de ondervraging van de Amerikaanse burgers door Rusland.

Gewezen ambassadeur McFaul had woensdag nog laten weten ontgoocheld te zijn omdat het Witte Huis weigert hem te verdedigen. Donderdag bedankte hij de republikeinse en Democratische senatoren voor hun steun.