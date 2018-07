Racing Genk kent tegenstander in kwalificaties voor Europa League

KRC Genk neemt het in de tweede van vier kwalificatierondes voor de Europa League op tegen Fola Esch. In de terugwedstrijd van de eerste voorronde in Mitrovice had de Luxemburgse club donderdag strafschoppen nodig om zich voorbij de Kosovaarse vicekampioen Prishtina te hijsen.

Nadat de heenwedstrijd in Esch-sur-Alzette op 0-0 was geëindigd, leverde de terugmatch in Kosovo ook geen doelpunten op. Ook in de verlengingen werd niet gescoord, waardoor penalty’s soelaas moesten brengen. In de strafschoppenreeks trokken de Luxemburgers met 4-5 aan het langste eind.

Fola Esch, vorig seizoen derde in de Luxemburgse competitie, neemt het in de tweede kwalificatieronde op tegen KRC Genk. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 26 juli in de Luminus Arena. De terugwedstrijd vindt plaats op 2 augustus.