OEFENMATCHEN. KV Kortrijk niet voorbij Beerschot Wilrijk, Moeskroen verliest van amateurploeg

Brussel - Excelsior Moeskroen heeft donderdag tegen Oudenaarde (eerste amateur) zijn voorlaatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren met 1-0. KV Kortrijk en 1B-club Beerschot hielden elkaar in evenwicht (1-1).

Moeskroen opende met een B-ploeg het best in Oudenaarde, maar Noam Debaisieux en Mario Jelavic zagen hun inzet stranden op het doelkader. Nadien nam de thuisploeg de regie over. Doelman Butez moest meermaals de meubelen redden. De Henegouwers vonden het snelst de weg naar doel, maar de treffer van Babacar Dione werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overkant werd het doelpunt van Dempsey Vervaecke (41.) wel goedgekeurd. De troepen van Frank Defays konden het tij niet keren in een povere tweede helft. Zondag oefent Moeskroen tegen STVV.

KV Kortrijk hield in Hoboken een testwedstrijd tegen Beerschot Wilrijk, een titelkandidaat in de Proximus League. De Kerels domineerden het gros van de partij en kwamen dankzij Abdul Ajagun (25.) verdiend op voorsprong. Beerschot Wilrijk prikte terug, maar nieuwkomer Loris Brogno liet de gelijkmaker liggen. Na de pauze zaten de Mannekes beter in de match en kwamen ze langszij via Erwin Hoffer (66.). KV Kortrijk zocht in het slot de winnende treffer, maar vond die niet. Zaterdag ontvangen de spelers van Glen De Boeck het Franse Metz.