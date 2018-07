Ooit dachten mensen dat het elfjes waren. Of geesten. Of dwaallichtjes die wandelaars in het bos deden verdwalen. Vandaag weten we beter: het zijn vuurvliegjes. Maar die waarheid maakt ze niet minder magisch.

Normaal vliegen ze eind juni uit. Maar het was een warm voorjaar. Dus lichtten sommige Vlaamse bossen al op nog voor het goed en wel eind mei was. ‘Sommige’, want het vuurvliegje zit jammer genoeg niet ...