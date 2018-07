CLUBNIEUWS. Transferitis bij Club Brugge, AA Gent doet revelatie van vorig seizoen toch van de hand

Bij Club Brugge komen Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby niet in actie in de Supercup door ‘transferkoorts’. AA Gent lijkt dan weer van plan Peter Olayinka, die vorig jaar indruk maakte bij Zulte Waregem, toch van de hand te doen.

CLUB BRUGGE

Ivan Leko gaf gisteren tijdens zijn persconferentie aan dat een transferdeadline zoals in Engeland – wanneer de competitie begint – geen slechte zaak zou zijn in België. De transfermarkt sluit daar al op 9 augustus. Bij Club kampen vooral Limbombe (foto l.) en Diaby (r.) met transferkoorts. Het duo speelt daarom zondag niet in de Supercup. Vooral in het geval van Diaby is dat opvallend, want rond de Malinees blijft het momenteel nog windstil omtrent even­tuele interesse. Limbombe trekt zo goed als zeker naar Huddersfield. “Diaby? Hij speelde weinig tijdens de voorbereiding. Dat wil iets zeggen”, haalde Leko de schouders op. “We hebben met de club doorgenomen wie weg wil of mag en wie wil blijven. Voor ons is het daarom simpel.” Lees: Wesley houdt er – ondanks de interesse van Lazio – zijn hoofd bij en kan gewoon spelen. Een transfer is voor hem geen obsessie, al zou hij wel al een persoonlijk akkoord hebben met de Italianen.

Mechele (buikspieren) en Nakamba (knie) zijn er tegen Standard ook niet bij. Zij worden klaargestoomd voor de competitie-opener tegen Eupen. Dennis viel eergisteren uit tijdens een oefenpot tegen KV Mechelen. De komende dagen moet blijken hoe groot de schade aan zijn enkel is.

ANTWERP/STVV

Antwerp probeert Jonathan Legear (31) weg te halen met een 3-jarig contract. De rechtsbuiten kende een goed jaar bij STVV met 6 goals en 8 assists in 28 duels en is matuurder geworden. Sint-Truiden, waar Legear nog vastligt tot 2020, doet wel moeilijk. Haalt Antwerp Legear, dan heeft het wel een extra troef om diens boezemvriend Guillaume Gillet te overtuigen.

KAA GENT

Peter Olayinka (22) lijkt dan toch op weg naar Slavia Praag. De Tsjechische club én de aanvaller zelf bereikten al een poosje terug een akkoord, maar twee concrete biedingen van drie en vijf miljoen euro werden door Gent van tafel geveegd. Desondanks bleven Olayinka en Slavia aandringen op een transfer. Gisteren kwam afgevaardigde ­Jiri Müller van Slavia Praag aan in Brussel en werden de gesprekken tussen beide clubs hervat. Verwacht wordt dat vandaag een deal wordt bereikt.

KV KORTRIJK

De transfer van Imoh Ezekiel naar KV Kortrijk sleept aan. Door zijn visumproblemen zal de Nigeriaan tegen Anderlecht nog niet in actie komen.

KV Kortrijk heeft met Omar Bogle ook een nieuwe aanvaller op het oog. Bogle komt van Cardiff City, dat ook tot de portefeuille van eigenaar Vincent Tan behoort. Cardiff dwong vorig jaar de promotie af naar de Premier League en de 25-jarige Bogle moet elders speelkansen zoeken. Kortrijk lijkt de ideale plek om verder te groeien. De Engelse spits met Ghanese roots begon het vorige seizoen bij Cardiff, maarwerd in januari uitgeleend aan derdeklasser Peterborough United.

Bogle bezocht al een training en lijkt overstag te gaan om de Kerels te versterken. Met zijn 1m90 kan hij Kortrijk ­alvast lengte en kracht bijbrengen.