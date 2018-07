Het huzarenstukje van Standard: spits verkocht voor 8 miljoen euro, vijf maanden later is hij gratis terug

Standard pakt uit met een verrassing. Orlando Sa (30), de Portugese spits die het op 28 februari verkocht aan het ­Chinese Henan Jianye, keert terug. Meer nog: de Rouches verkochten de aanvaller voor acht miljoen – 6,4 miljoen waren effectief voor de Luikse kassa – en nu komt Sa gratis(!) terug.

Orlando Sa heeft zich nooit thuisgevoeld in China. Hij verdiende er wel 3,2 miljoen euro netto per jaar, maar zijn ploegmaats spraken geen Engels, zijn vrouw en twee kinderen waren niet mee,hij woonde er op hotel en het niveau was laag. Al na enkele weken wou hij er weg en Sa kwam niet verder dan vijf wedstrijden en één schamel doelpuntje. Voor de rest was hij geblesseerd.

Al die maanden bleef hij wel contact houden met Olivier Renard van Standard en die stelde de jongste weken alles in het werk om Sa terug te halen. Henan Jianye stemde in om zijn contract te verbreken van zodra ze een nieuwe aanvaller hadden en Sa zich bereid toonde om die miljoenen aan loon te laten vallen.

Vandaag arriveert hij op Sclessin, waar hij in 2016 al gratis neerstreek en 30 keer scoorde. Hij zal wat tijd nodig hebben om zijn conditie op peil te krijgen, maar Standard is overtuigd dat het een goede zaak doet.