Zij bewijst: klein kan wél

Ze mag dan misschien te klein (1 m 57) zijn om in aanmerking te ­komen als Rebel-model, festivalganger Céline Angillis (25) bewijst wel dat je van de ene op de andere dag model kan worden. De Brusselse met het afrokapsel werd op straat ontdekt. “Een scout van Dominique Models gaf me een ­visitekaartje. Dat ik werd opgemerkt, heb ik zeker ook aan mijn haar te danken.”

In 2016 was dat, sindsdien was Céline al model voor ­onder meer magazines, voor de brochure van een theaterhuis, voor een merk van klantenkaarten. ...