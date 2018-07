Vlaamse regering moet knopen doorhakken: deze vier dossiers liggen alvast op tafel

De Vlaamse regering begint aan haar laatste ministerraad. Officieel hebben ze ook na de zomer nog mogelijkheden, maar met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur weet elke minister: vandaag is het van moetens. Zo’n 150 dossiers moeten de revue passeren en de heetste hangijzers komen bijna allemaal van ­minister van Milieu en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Voor haar is het erop of eronder.