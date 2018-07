Toeristenboot zinkt tijdens hevige storm in Missouri: elf doden

Bij een ongeval met een toeristenboot op een meer in de Amerikaanse staat Missouri zijn donderdag tien doden en zeven gewonden gevallen. Dat zegt de sheriff van Stone County, Doug Radar. Op de boot zaten in totaal 31 mensen, van wie er sommigen nog vermist zijn. De lokale brandweer spreekt van een “mass casualty incident”.

De “duck boat”, een amfibiebus gebruikt voor toeristische tochtjes, kapseisde in Table Rock Lake, een kunstmatig meer in het zuidwesten van Missouri. Op het moment van het ongeval woedde er een onweer met hevige rukwinden, waardoor bomen in de omgeving van het meer werden ontworteld en stroomkabels beschadigd. De amfibieboot is volledig gezonken. Reddingswerkers en duikers zijn nog steeds aan het werk.

In totaal waren er 31 inzittenden in het voertuig, onder wie ook kinderen. Of er ook minderjarigen onder de dodelijke slachtoffers zijn, wilde Radar niet bevestigen. Volgens de sheriff worden wel drie kinderen verzorgd in het ziekenhuis.

Video: TheoPlayer

Foto: AP