Neymar vertelt waar toekomst ligt en waarom hij zo vaak tegen de grond gaat

De Braziliaanse voetballer Neymar heeft op een liefdadigheidsevenement in Sao Paulo komaf gemaakt met de geruchten die hem aan een transfer weg van zijn club PSG linken. De duurste voetballer aller tijden kwam ook terug op de commotie die ontstond nadat hij op het WK voetbal zo graag tegen de grond ging. “Ik kan niet zeggen ‘schatje, neem me niet kwalijk, maar laat mij eens scoren’”, zei hij tegenover het Braziliaanse Globo Sport.

Meteen na afloop van het WK voetbal barstte de transfercarrousel en bijhorende geruchtenmolen in volle sterkte los. Eén van die hardnekkige verhalen is dat Neymar zou vertrekken bij PSG en naar Real Madrid zou trekken om er Cristiano Ronaldo op te volgen. Maar dat is niet waar, zei de Braziliaan donderdagavond in Sao Paulo op een evenement van zijn eigen liefdadigheidsinstelling.

Foto: AFP

“De pers verzint verhalen en gaat te veel speculeren”, noteerde Globo Sport. “Dat is vervelend voor mij, maar iedereen kent mijn affectie voor PSG en zijn fans. Ik blijf bij PSG, ik heb een contract. Ik ben naar Parijs gegaan voor de uitdaging, omdat ik er een doel heb. Dat is niet veranderd. Ik hoop er een succesvol seizoen te hebben.”

Neymar kan wel lachen met mopjes op internet

Neymar was op het WK één van de gespreksonderwerpen, maar vaak niet om de goede reden. De hele wereld lachte met zijn tuimelingen, waarbij de Braziliaan er maar al te vaak een schepje bovenop deed. Erg vindt Neymar de talloze memes op internet naar eigen zeggen niet. “Ik zit daar niet mee in. Zelf heb ik er ook mee gelachen op mijn Instagram-pagina”, verwees hij naar een filmpje dat hij eerder deze week opnam met enkele kinderen. Daarbij deed hij de ‘Neymar Challenge’… allemaal zich zo snel mogelijk laten vallen.

Toch kwam Neymar ook met een uitleg voor zijn vele valpartijen. Volgens hem worden er nu eenmaal veel fouten op hem gemaakt door zijn manier van spelen. “Tegenstanders dribbelen is mijn spel”, verdedigde hij zich. “Ik kan niet zeggen ‘schatje, neem me niet kwalijk, maar laat mij eens scoren’. Maar vaak wil de verdediger me niet laten passeren en maakt hij een fout. Vind ik dat leuk? Nee, zo’n dingen doen pijn. Na een wedstrijd loop ik vier tot vijf uur met ijs rond. Maar wie zoiets nooit meegemaakt heeft, zal het nooit begrijpen.”