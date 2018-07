Mysterieuze sarcofaag geopend, maar inhoud valt dik tegen: “Het is zelfs geen koning”

Het gonsde de voorbije week van geruchten op sociale media nadat in Egypte een “mysterieuze” sarcofaag gemaakt uit zwart graniet was gevonden. De inwoners van Alexandrië en de helft van alle gebruikers op Twitter hadden hoge verwachtingen voor de inhoud van de doodskist. Er werd gedacht dat het lichaam van Alexander de Grote eindelijk was gevonden en enkele doemdenkers dachten zelfs dat het openen van de kist het einde van de wereld zou inluiden. De kist werd donderdag omzichtig geopend, maar dat draaide op sisser uit. “Het is Alexander niet, het is zelfs geen koning.”

De dertig ton wegende sarcofaag is de grootste die ooit in Alexandrië werd gevonden, wat de geruchtenmolen nog sneller deed draaien en de wildste theorieën de kop opstaken. Egyptische archeologen waren er echter als de kippen bij om die geruchten de kop in te drukken en waren “er al zeker van” dat het Alexander de Grote - die in 323 voor Christus zou zijn gestorven - niet was.

Toen de sarcofaag donderdag met een kraan uit de grond werd gehesen en de stenen kist zijn geheimen eindelijk prijs gaf, draaide het op een grote teleurstelling uit. “Het is duidelijk een militair”, aldus Mostafa Waziri, een afgevaardigde van het Egyptische ministerie van Cultuur. “Er was een breuk in de schedel die van een pijl afkomstig is en dat was waarschijnlijk de oorzaak van zijn dood.”