Chirokamp vroegtijdig stopgezet omdat er té veel zieke kinderen zijn: “Beslissing met pijn in het hart genomen”

Zonnebeke - Omdat er té veel kinderen ziek zijn geworden tijdens het jaarlijkse bivak van Chiro Beselare, heeft de leiding besloten om het kamp vroegtijdig stop te zetten. “Een beslissing die we met pijn in het hart hebben genomen”, laat de jeugdbeweging weten op zijn Facebook-pagina.

De jongens en meisjes van Chiro Beselare waren sinds 11 juli op bivak in Herbeumont, een plaats in de provincie Luxemburg. Maar als gevolg van een virus zijn de voorbije dagen heel wat kinderen ziek geworden. Daardoor heeft de jeugdbeweging zijn Chirokamp noodgedwongen moeten stopzetten. “Door een virus zijn er (te) veel kinderen ziek geworden, waardoor wij met pijn in het hart deze beslissing hebben genomen, waardoor wij met pijn in het hart deze beslissing hebben genomen”, zo bevestigt hoofdleidster Lies Eeckhout tegenover Nieuwsblad.be. Concreet gaat het om gastritis, een maagslijmvliesontsteking. Vermoedelijk bracht één lid het binnen, waardoor andere kinderen snel besmet zijn geraakt.

“De ribbels, speelclub en rakwi zijn vandaag reeds naar huis gegaan. De tito, keti en aspi vertrekken morgen ook naar huis. We kijken uit naar een gezamenlijk afsluitmoment dat we nog zullen organiseren in Beselare, waarover jullie later nog meer uitleg zullen krijgen”, zo klinkt het nog op de Facebook-pagina van Chiro Beselare.

Bivakpermanentie

De Chirogroep was met 230 man op bivak, onder wie er 32 kinderen en enkele leiders ziek zijn geworden. “Ze hadden allemaal te kampen met buikgriep”, bevestigt Niels De Ceulaer, nationaal secretaris van Chirojeugd Vlaanderen. “Het bleek na overleg met onze nationale bivakpermanentie, die zeven dagen op zeven en 24/24 bereikbaar is, dus een beter idee om het bivak vroegtijdig stop te zetten.”

Omdat zoiets geen eenvoudige beslissing is, probeert de permanentielijn de Chirogroepen dan ook in alle mogelijke stappen te begeleiden. “We bekijken in eerste instantie over hoeveel kinderen het gaat, welke maatregels er moeten genomen worden, of we de besmetting kunnen indijken en of het kamp al dan niet moet stopgezet worden. In dat laatste geval proberen we er dan zeker voor de zorgen dat het bivak toch nog op een goede en gestructureerde manier kan eindigen”, zo weet De Ceulaer nog.

