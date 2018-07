Man die al 22 jaar alleen door Amazonewoud zwerft, voor het eerst duidelijk gefilmd

In Brazilië zijn voor het eerst duidelijke beelden gemaakt van de inheemse man die al 22 jaar alleen in het Amazonewoud zou wonen. In een video is te zien hoe de man halfnaakt een boom probeert te vellen.

De man in de video staat bekend als ‘Man of the Hole’ en zou de laatste overlevende zijn van een stam die in de jaren 90 werd uitgemoord en woont sindsdien alleen in het Amazonewoud. Nooit eerder slaagden onderzoekers erin hem zo duidelijk in beeld te brengen.

“Hij is kerngezond, jaagt en cultiveert enkele plantages met maïs en papaya”, vertelt Altair Algayer, die bij het team hoorde dat de man vanop een afstand kon filmen. Algayer is een regionale coördinator bij de overheidsdienst Funai in de Braziliaanse deelstaat Rondônia. Die organisatie beschermt het gebied sinds de jaren 90, maar probeert contact met de geïsoleerde groepen te vermijden.

In de jaren 70 en 80 verdreven en vermoordden houthakkers, landbouwers en landrovers talloze inheemse bevolkingsgroepen in de regio. De ‘Man of the Hole’ zou de enige overlever zijn van een groep van zes die in 1995 werd aangevallen door een groep landbouwers. Hij werd in 1996 voor het eerst gelokaliseerd en wordt sindsdien door het Funai in de gaten gehouden. In 1998 slaagden documentairemakers er al in een glimp van zijn gezicht te filmen.