Ontruiming Belgisch luchtruim: Belgocontrol op zoek naar oorzaak technische problemen

Bij luchtverkeersleider Belgocontrol verloopt vrijdagochtend alles weer normaal. De technische problemen waardoor donderdag het luchtruim anderhalf uur lang bijna volledig gesloten moest worden, zijn opgelost en de achterstand werd donderdagavond nog weggewerkt, zegt Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene.

De problemen situeerden zich bij het opladen van de vluchtgegevens. Die vertraagden het systeem. Om te vermijden dat het zou crashen, werd beslist om het herop te starten. Maar gedurende de heropstart was een “clear the sky” nodig, zegt Dehaene. Die hield in dat geen enkel vliegtuig nog kon opstijgen in België. Voor de vliegtuigen in de lucht werd bekeken wat de beste oplossing was. Zo konden een aantal toestellen toch nog landen, andere moesten uitwijken of wachten.

“Er wordt naar de dieperliggende oorzaak van de problemen gezocht, maar dat zal gezien de complexiteit van het systeem de nodige tijd vragen”, aldus nog de woordvoerder.

Belgocontrol benadrukt dat de veiligheid van het luchtverkeer op geen enkele moment in gevaar was. De schermen, radars... werkten allemaal nog.

Brussels Airlines legde passagiers te slapen

Twaalf geannuleerde vluchten en duizend getroffen reizigers. Dat waren de gevolgen van de problemen bij luchtverkeersleider Belgocontrol voor luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Vrijdagochtend verlopen haar operaties vrijwel normaal, zegt woordvoerster Kim Daenen.

Niet voor alle getroffen passagiers moest een hotel gezocht worden. Sommigen konden ’s avonds nog vertrekken, anderen keerden terug naar huis .... Wie echt gestrand was, kreeg een hotelkamer aangeboden. Brussels Airlines boekte zo 250 hotelkamers.

Vrijdag is één vlucht van Brussels Airlines, naar Athene, geschrapt. Eén vlucht die normaal donderdag zou vertrekken, werd verschoven naar vrijdag.