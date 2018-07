Belgische toerist overleden in Portugal

Een 51-jarige Belg werd afgelopen dinsdag dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Bragança, in het noorden van Portugal. Volgens de plaatselijke autoriteiten zou de man overleden na een hartstilstand.

De man, van wie de identiteit voorlopig nog niet bekend is, was op vakantie en reed met zijn motor door Bragança, een Portugese gemeente aan de Spaanse grens. Hij besloot om te overnachten in het plaatselijke ibis-hotel maar kreeg midden in de nacht een hartstilstand. De man werd in de ochtend dood aangetroffen in zijn bed door het hotelpersoneel. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar die konden alleen het overlijden van de man vaststellen.

De portugese politie onderzoekt de zaak maar gaat uit van een natuurlijk overlijden.