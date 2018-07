'Yoga versterkt in het leven én het werk'

'Gebiedsingenieur', zo staat er op het visitekaartje van Els Liekens. Ze bouwt een integrale visie uit voor afval- en regenwater in de regio Antwerpen. Maar daarnaast is Els ook de vrouw die yogasessies organiseert voor haar collega's bij Aquafin.

'Ik geef afwisselend twee vormen van yoga', zegt ze. 'Vinyasa is een dynamische vorm met heel veel sequenties, terwijl je bij yin yoga bepaalde houdingen een aantal minuten aanhoudt.'

Dat yoga goed is voor de gezondheid – mentaal én fysiek – weet Els uit ondervinding. Toen ze door een moeilijke periode ging, ontdekte ze dat yoga haar opnieuw tot zichzelf kon brengen. Terug aan de slag wilde ze die ervaring ook delen met collega's. 'Ik stelde het voor aan een aantal collega's, en deed een ruimere oproep. De vriendenkring van Aquafin, die hier heel wat sociale activiteiten organiseert, kocht twintig yogamatten aan. Ondertussen zijn er een vijftigtal mensen in de inschrijvingspool, en doen elke week vijftien tot twintig collega's mee.'

De voordelen

Verschillende collega's ontdekten dankzij Els ook de voordelen van yoga. Terwijl het voor de ene vooral gaat om lichamelijk welzijn, wil de andere vooral de gedachten even afsluiten van de to do's. Overigens is er niet alleen yoga: bij Aquafin wordt ook dagelijks gewandeld, gelopen of gefietst.