Derde verdachte van cafégevecht met dodelijke afloop geeft zich aan

Antwerpenaar Michel Cleutjens (52) is zondag overleden. Foto: rr

Antwerpen - Een derde betrokkene van een gevecht in een Antwerps café waarbij een 52-jarige man uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed, heeft zich woensdag vrijwillig aangeboden bij de politie. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De 24-jarige man, die het slachtoffer de slag zou hebben toegediend waardoor hij ten val kwam, is vrij onder voorwaarden.

Het slachtoffer raakte zaterdag 7 juli rond 4 uur betrokken bij een vechtpartij in en buiten een café in de Van Arteveldestraat in centrum Antwerpen. De man incasseerde meerdere vuistslagen aan het hoofd en werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondag 15 juli aan zijn verwondingen overleed. Kort na de feiten werden twee betrokkenen van het gevecht verhoord, zij werden niet aangehouden.

Woensdag meldde een derde verdachte zich vrijwillig bij de politie. De 24-jarige man geeft toe dat hij het slachtoffer buiten het café in het gezicht sloeg, waardoor die ten val kwam en bewusteloos geraakte. Donderdag kwam de verdachte voor de onderzoeksrechter, die besloot hem vrij te laten onder voorwaarden. De man heeft vast werk en woont bij zijn moeder.