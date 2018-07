Bewoner is verkeersovertreders beu en viseert onder meer ‘domme blondjes’ en ‘pizzakoeriers’

Edegem - Bestuurders die zich met hun wagen in woonstraten niet aan de verkeersregels houden, durven wel eens ergernis opwekken bij de bewoners. Er durven dan al eens ‘Graag Traag’-bordjes opduiken om de bestuurders tot snelheidsmatiging aan te manen. In de Volhardingsstraat in Edegem gooiden een of meerdere creatieve bewoners het over een andere boeg.

In de buurt van het Fort van Edegem vinden momenteel wegenwerken plaats. Door de werken is er bij de Volhardingsstraat een omleiding aangebracht en is de straat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Sommigen lijken daar hun laars aan te lappen, tot ergernis van een bewoner van de straat, zo lijkt het. Op de paal op de hoek van de straat waarop een ‘doodlopende straat’-verkeersbord staat is een extra ‘verkeersbord’ aangebracht, dat specifieke overtreders viseert. Deze verkeersregel geldt ook voor BMW-, Audi- en Mercedes-bestuurders alsook voor domme blondjes en pizzakoeriers, zo geeft het opschrift aan. Geestig!