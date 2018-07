Time Magazine zet Trump en Poetin als één persoon op cover

Een opmerkelijke cover siert de volgende editie van Time Magazine: op de voorpagina staat het portret van Donald Trump en Vladimir Poetin als eenzelfde persoon. Daarmee benadrukt het Amerikaanse tijdschrift de ‘innige band’ tussen beide wereldleiders.

De cover van de volgende editie van Time Magazine, die op 30 juli uitkomt, is een keiharde sneer naar de chaotische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin. Maandag zei Trump in Helsinki, waar de top met Poetin plaatsvond, dat hij geen reden ziet waarom Moskou zich in 2016 zou hebben ingelaten met de verkiezingen. Tegelijk noemde hij de ontkenning van Poetin “extreem sterk en krachtig”. Na felle kritiek moest de Amerikaanse president later op zijn woorden terugkomen en deed hij zijn uitspraak af als een verspreking.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 juli 2018

Woensdag ging de Amerikaanse president bij een persconferentie opnieuw in tegen de bevindingen van zijn eigen diensten. Op de vraag of Rusland Amerikaanse bedrijven, de regering of andere instanties viseert, antwoordde Trump glashelder: “Nee.”