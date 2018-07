Zo heeft koning Filip zijn oom Boudewijn geschilderd

Koning Filip (58) komt voor het eerst naar buiten met zijn tot voor kort onbekende hobby: schilderen. Hij heeft vanochtend de twee schilderijen onthuld die hij heeft gemaakt van koning Boudewijn. Het grote publiek kan de kunstwerken de komende weken bewonderen tijdens de zomeropening van het koninklijk paleis.

Het zal over anderhalve week, op 31 juli, een kwarteeuw geleden zijn dat koning Boudewijn overleed. Koning Filip wil met zijn portretten eer betuigen aan zijn oom. De twee hadden een sterke band. Boudewijn nam de opvoeding van Filip over, toen het huwelijk van Albert en Paola slabakte, en hij heeft hem ook voorbereid op de troon. De neef portretteerde zijn nonkel zoals die in zijn herinnering voortleeft: minzaam, goedlachs en in alle omstandigheden rustig.

Foto: dhs

Drie maanden geleden, toen hij 58 werd, verspreidde het koninklijk paleis al een foto waarop koning Filip een van zijn twee portretten afwerkte. Tot dan was het niet eens geweten dat de vorst schilderde. Nu blijkt dat hij er al enkele jaren mee bezig is. Hij begon met aquarellen en specialiseerde zich langzamerhand in portretten en landschappen. De vorst is een autodidact. Hij leerde te schilderen zonder leerkracht of cursus. Af en toe krijgt hij tips waarmee hij zijn techniek verfijnt.

De twee portretten van Boudewijn zijn deze zomer te zien tijdens de jaarlijkse opening van het koninklijk paleis. Dat is vanaf zondag elke dag van 10.30 tot 15.45 uur, tot begin september, open voor het grote publiek. Alleen maandag blijven de deuren dicht. De toegang is gratis.