Mirakel nodig om pater weg te houden bij Braziliaanse weeskinderen

Het gerechtelijk onderzoek tegen de Antwerpse pater Jan Van Dael (78) heeft onvoldoende bewijs opgeleverd. Dat bevestigt het federaal parket. De klachten van kindermisbruik die hem deden vluchten uit België zijn verjaard, die uit de Braziliaanse favela’s waarheen hij vluchtte zijn niet bewezen. Behoudens een mirakel voor de speurders mag Van Dael zijn oude dag doorbrengen tussen de weeskinderen.

Werkelijk alles is de voorbije jaren geprobeerd om pater Jan Van Dael uitgeleverd te krijgen en hier te berechten. Omdat de klachten van verregaande handtastelijkheden in zijn schuiloord Fortaleza in ...