Rijstrook E40 afgesloten in Nevele voor dringende bruginspectie

Op de E40 ter hoogte van Nevele is de rechterrijstrook richting Gent afgesloten voor het verkeer. “Mogelijk werd de brug over de autosnelweg afgelopen nacht beschadigd na een aanrijding. Het Agentschap Wegen en Verkeer is er ter plaatse om de brug grondig te inspecteren”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.