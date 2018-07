Eerste (voorbarige) geruchten over akkoord voor transfer Hazard naar Real Madrid doen al de ronde

Eden Hazard naar Real Madrid is nu al dé transfersoap van de zomer. De Rode Duivel wordt al jarenlang gelinkt aan de Koninklijke en sinds hij uitblonk op het WK voetbal wemelt het van de geruchten. Het Franse Le 10 Sport meent al te weten dat de twee clubs een akkoord hebben over een transfersom van 190 miljoen euro, maar dat nieuws lijkt voorbarig.

Eden Hazard was afgelopen seizoen nog maar eens de bepalende man bij Chelsea. Nadat hij eerder al werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland, was hij ook dit seizoen weer goed voor zeventien doelpunten en dertien assists in alle competities samen. Die lijn trok hij door op het WK, waar de kapitein van de Rode Duivels de Belgen naar een knappe derde plek leidde. De wereldvoetbalbond FIFA beloonde hem ook met de Zilveren Bal als tweede beste speler van het wereldkampioenschap.

Die adelbrieven zorgen ervoor dat Hazard gelinkt wordt aan Real Madrid, dat vier van de laatste vijf edities van de Champions League won. Zeker omdat de Rode Duivel na afloop van het WK de deur nadrukkelijk open zette voor een vertrek uit Londen. Sindsdien doen talloze geruchten de ronde en gaat geen dag voorbij zonder dat de Belg wel ergens op een Spaanse voorpagina pronkt. Afwachten of de beoogde supertransfer binnenkort ook daadwerkelijk rond raakt.

Dan zou die andere landgenoot, Thibaut Courtois, al dichter staan bij Real Madrid. De Limburger heeft al een persoonlijk akkoord met de club voor de Spaanse hoofdstad, waar hij een contract voor vier seizoenen kan tekenen.