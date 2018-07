Gemeente neemt extra maatregelen nadat Belgisch jongetje (6) verongelukt in Zwitserland

De Zwitserse gemeente Pontresina neemt extra maatregelen nadat een zesjarig jongetje uit België om het leven is gekomen toen hij een steen op zijn hoofd kreeg. Alles wijst op een tragisch ongeval.

Het gezin, dat verbleef in het Intersoc-hotel Stahlbad in Sankt Moritz. ging woensdag een bergwandeling maken naar de Morteratschgletscher in Pontresina. Het jongetje kreeg er een steen op zijn hoofd die van een puinhelling naar beneden was gevallen. Hij overleed vrijwel onmiddellijk.

De gemeente Pontresina heeft intussen gereageerd op het tragische incident en belooft alvast extra maatregelen om wandelaars te wijzen op de mogelijke gevaren aan het wandelparcours. Volgens gemeentesecretaris Urs Dubs staan er momenteel al waarschuwingsborden, maar komen er nu dus meer duidelijke kentekens om wandelaars te waarschuwen voor vallende stenen.

“Natuurlijk zijn wandelaars zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Maar na een dergelijk tragisch ongeval vragen we ons af of we al het mogelijke gedaan hebben om dit te vermijden”, zegt Urbs aan de Zwitserse website Blick.

Nog volgens Dubs is het wandelpad heel erg veilig. Al is er een plaats waar wandelaars graag de route verlaten om de gletsjer te verkennen. Een plaats waar het overigens behoorlijk gevaarlijk is. Het is op die plaats dat de gemeente een heleboel nieuwe waarschuwingstekens heeft gezet.

Te aangeslagen

De familie van de jongen was gisteren te aan­geslagen en wilde niet reageren. Het parket en de politie van Graubünden onderzoeken de omstandigheden, maar alles wijst op een tragisch ongeval. Volgens de lokale politie gebeuren in het gebergte wel vaker ongevallen met toeristen.