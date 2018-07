Poetin test kruisraket ‘die elk land ter wereld kan treffen’

Amper enkele dagen na de topontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin heeft de Russische president een nucleaire kruisraket getest die volgens het Russische ministerie van Defensie ‘elk land ter wereld kan treffen’.

Ondanks de lovende woorden van beide presidententijdens hun ontmoeting in het Finse Helsinki heeft president Poetin afgelopen nacht nieuwe oorlogswapens getest. Volgens het Russische ministerie van Defensie kan de Burevestnik, een kruisraket beter bekend als 9M730, elk doelwit ter wereld treffen dankzij zijn ongelimiteerd bereik.

LEES OOK. Poetin vond top met Trump in Helsinki een succes: “We zijn op de goede weg”

De video, die werd vrijgegeven door het ministerie, laat niet alleen de lancering zien maar toont ook de militaire werkplaats waar de kruisraket ontwikkeld en gemaakt werd. “De tests met de nucleaire kruisraket leveren Russische wetenschappers en ingenieurs waardevolle informatie op over de nauwkeurigheid en de reikwijdte van 9M730”, zegt minister van Defensie Sergey Pertsev. “Zo kunnen we de kruisraket blijven verbeteren.”

Dat de kruisraket getest wordt, komt niet als een verrassing. Poetin kondigde in maart al aan dat Rusland een nieuwe kruisraket aan het ontwikkelen was. “Geen enkel land bezit een machtiger wapen dan wij”, zei de president toen. “En als andere landen erin slagen om een kruisraket van dit kaliber te ontwikkelen dan maken wij wel een nieuwe.”

Of president Trump opgezet is met het nieuwe wapenarsenaal van Poetin is nog maar de vraag. De Amerikaanse president nodigde donderdag zijn Russische collega uit voor een bezoek aan Washington in het najaar. Rusland liet al weten bereid te zijn om te praten over een nieuwe ontmoeting als de resultaten van de eerste top uitgeklaard en uitgevoerd worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.