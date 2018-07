Zo ziet de mainstage van Tomorrowland 2018 eruit

De komende twee weekends is het provinciaal domein De Schorre omgetoverd tot een sprookjeswereld voor de veertiende editie van het populaire dancefestival Tomorrowland. In totaal zullen er zo’n 400.000 festivalgangers uit 200 landen neerstrijken. Thema dit jaar is ‘The Story of Planaxis’, geïnspireerd door de onderwaterwereld. Zoals gewoonlijk is de mainstage het parade(zee)paardje. Het imposante podium is 115 meter breed en 28 meter hoog, aangevuld met 290m² aan waterbassins.