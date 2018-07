VN-Veiligheidsraad eist democratische machtswissel in Congo

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie hebben met het oog op de verkiezingen in december in Congo een democratische machtswissel geëist. De gezamenlijke stellingname lijkt een boodschap te zijn aan de Congolese president Joseph Kabila, die zich volgens de wet niet opnieuw kandidaat mag stellen na twee ambtstermijnen.

De verkiezingen “moeten tot een vreedzame en democratische overgang van de macht leiden, in overeenstemming met de grondwet”, luidt het in de verklaring van donderdagavond (plaatselijke tijd).

De VN-Veiligheidsraad is bereid maatregelen te nemen tegen actoren die willen verhinderen dat de voor 23 december geplande verkiezingen volgens de regels verlopen. De stellingname kwam amper uren nadat Kabila in een toespraak weer vermeden had te zeggen dat hij afziet van een nieuwe kandidatuur.

Kabila regeert sinds 2001. Zijn tweede ambtstermijn liep eind 2016 af. Sindsdien stelt hij de verkiezingen telkens uit.

Deskundigen vrezen dat een kandidatuur van Kabila het grote land in Midden-Afrika, dat rijk is aan grondstoffen, in een nieuwe crisis kan storten. Door conflicten in het midden en oosten van Congo zijn ongeveer 4,5 miljoen Congolezen op de vlucht. Een VN-vredestroepenmacht van zowat 20.000 manschappen tracht het oosten van het land te stabiliseren.

