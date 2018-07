Pedofiel ontloopt straf omdat minderjarige “geen echt kind was”

Een man die enkele jaren geleden toenadering had gezocht tot Sweetie, een virtueel meisje dat pedofielen liet geloven dat ze een 14-jarig kind uit de Filipijnen voor de webcam zagen, heeft daarvoor geen straf gekregen. Dat heeft de correctionele rechtbank in Luik beslist, zo schrijft de Franstalige krant La Dernière Heure.

Christian, een 68-jarige man uit Luik, kwam in 2013 in contact met Sweetie. Ze bood hem een naakte webcamshow aan met haar fictieve zevenjarige zus. De Luikenaar voegde Sweetie vervolgens toe op Skype en wou een geldsom geven om de kinderen naakt te zien. Het gesprek liep echter ten einde toen de man helemaal niets te zien krijg.

In april 2014 werd de Belgische politie op de hoogte gesteld van de activiteiten van Christiaan. Een jaar later doorzochten speurders zijn computer en vonden ze er negentig pornografisch getinte foto’s waarop jonge meisjes te zien waren. De man had ook een kinderporno-video opgeladen, met ook daarop jonge meisjes.

Geen echt meisje

Toen de speurders hem in 2015 confronteerden met het gesprek met Sweetie, deed de man eerst alsof hij er zich niets meer kon van herinneren. Al ging hij even later toch door de knieën toen bleek dat er ook foto-opnames waren van het gesprek, met beelden waarop de man duidelijk te zien is. Christiaan deed het naar eigen zeggen uit nieuwsgierigheid, al gaf hij ook mee dat hij zich nu opgelicht voelt.

De rechter veroordeelde de man tot een straf van tien maanden voor het bezit van kinderporno en ontuchten met een zeventienjarige. Opmerkelijk genoeg kreeg hij geen straf voor zijn contact met Sweetie. Want zij is geen echte minderjarige, maar slechts een computersimulatie. Volgens de rechter is er dus ook niets strafbaars gebeurd.