Verrassend: Dua Lipa’s “One Kiss” staat langer op nummer 1 dan Adeles “Hello”

“One Kiss” van Calvin Harris & Dua Lipa wordt met 13 weken de langst op 1 genoteerde single ooit met vrouwelijke vocals. Sam Jaspers, directeur van Ultratop: “Het is de eerste keer in de 64-jarige Vlaamse hitgeschiedenis dat een nummer met een vrouwelijke vocal zo lang op nummer 1 prijkt.”

“One Kiss” van Calvin Harris & Dua Lipa wordt met 13 weken de langst op 1 genoteerde single ooit met vrouwelijke vocals. Dua Lipa breekt het record van Las Ketchup, die met ‘The Ketchup Song (“Aserejé”) in 2002 twaalf weken bovenaan stonden. Dani Klein stond met Vaya Con Dios 8 weken op 1 met ‘What’s A Woman’ en heeft daarmee al sinds 1990 het record op haar naam staan voor een lokale artieste.

Dua Lipa is een Britse zangeres van Albanese afkomst. Ze werd in 1995 geboren in het Verenigd Koninkrijk. Haar ouders zijn Kosovaarse Albanezen die in de jaren 90 vluchtten uit Pristina. Dua Lipa scoorde in 2015 haar eerste grote hit - ook bij ons - met “Be the One”.

Langst op 1 voor nummers met volledig vrouwelijke vocals:

13 weken: Calvin Harris & Dua Lipa - “One kiss” (2018)

12 weken: Las Ketchup - “The ketchup song (Aserejé)” (2002)

11 weken: Amy Macdonald - “This is the life” (2008); Adele - “Hello” (2015/16)

10 weken: Ruslana - “Wild dances” (2004)

9 weken: Lady Gaga - “Poker face” (2009)

8 weken: Nancy Sinatra - “These boots are made for walkin’” (1966); Vaya Con Dios - “What’s a woman?”(1990); 4 Non Blondes - “What’s up?” (1993); Laura Pausini - “La solitudine” (1994); Mariah Carey - “Without you” (1994); Britney Spears -”Baby one more time” (1999); Joy Gruttmann - “Schnappi, das kleine Krokodil” (2005); Rihanna - “Don’t stop the music” (2007/8)

Slechts 4 singles van mannelijke artiesten stonden nog langer op 1 dan Dua Lipa:

16 weken: Fixkes - “Kvraagetaan” (2007)

15 weken: Ed Sheeran - “Shape of you” (2017)

14 weken: Justin Timberlake - “Can’t stop the feeling!” (2016); Ed Sheeran - “Perfect” (2017/18).