Waarom dit jaar 150 burgers vooraan het militaire defilé lopen

Zaterdag nationale feestdag en dus trekt weer het militaire defilé voorbij het koninklijk paleis in Brussel. Vooraan lopen de oud-strijders. Meteen daarna 150 burgers. Geen militairen dus. Maar die burgers presenteren zich wel als militairen. Ze evoceren het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Het veldkanon Krupp GP III Foto: IF.

“Wat we dit jaar op het militaire defilé zien, is vrij uniek”, zegt William Testaerts van het War Heritage Institute “Zo vroeg in de optocht al zoveel burgers. Maar het heeft te maken met wat die burgers daar komen doen: een evocatie, een re-enactment van het einde van de Eerste Wereldoorlog, straks een eeuw geleden.”

“We tonen hoe snel het Belgische leger in die vier oorlogsjaren is gemoderniseerd”, zegt Testaerts. “Bij aanvang van de oorlog zat een groot deel van het leger nog op een paard. Op het einde waren al veel meer gemotoriseerde voertuigen. Ook de kledij was helemaal veranderd. In het begin droeg iedereen nog blauw. Op het einde was dat kaki. Ook helmen waren helemaal veranderd.”

De ambulance Ford T. Foto: IF

De evocatie van het einde van WO I is een realisatie van de jonge erfgoedorganisatie War Heritage Institute. Topstukken in het defilé in het defilé zijn een Ford-T Staff Car, een pantserwagen “Lanchester” en een veldkanon Krupp GP III . Let ook op de ambulance Ford-T.

Na het defilé is de living history-groep nog te zien in het Warandepark. .