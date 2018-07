Opnieuw bekerdief betrapt op Gentse Feesten

Gent / Afsnee - Een man heeft vrijdag opnieuw geprobeerd bekers te stelen op de Gentse Feesten. Hij werd betrapt door de security met 300 bekers bij zich. De politie krijgt intussen steeds meer vragen van Feestengangers “om van bil te mogen gaan” in een politiecombi. “De geboden prijzen stijgen tot boven de 300 euro”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

De bekerdief werd vrijdagochtend opgemerkt op Pole Pole. Hij had een doos bij zich waarin 300 propere bekers zaten. “De security van Pole Pole heeft het incident zelf opgelost en pas nadien gemeld aan de politie. De bekers zijn teruggegeven.”

De bekers hebben een waarde van 1 euro per stuk. Eerder al waren er tijdens de Feesten Roma-kinderen betrapt op de Vlasmarkt die zich tegen sluitingstijd hadden verstopt in de bars met het oog op het stelen van bekers.

Intussen blijft ook ‘hotel combi’ de Feesten beroeren. “Blijkbaar delen heel veel mensen de fantasie om eens van bil te gaan in een politiecombi”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De prijzen die we tot nu toe aangeboden krijgen lopen op tot boven de 300 euro. Maar we blijven weigeren”, lacht hij.

De Mexicaan die woensdag zijn hotel kwijt was en de nacht doorbracht op het politiecommissariaat is intussen herenigd met zijn ouders. “Zij hebben ons bedankt voor de goede zorgen.”

