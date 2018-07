“Nationale Feestdag voortaan altijd op dinsdag Gentse Feesten”

Afsnee / Gent - De zevende dag van de Gentse Feesten is bezocht door 125.000 mensen, een flink pak minder dan dezelfde dag vorig jaar. “Toen was dat op de vooravond van de nationale feestdag. We gaan onderzoeken of de nationale feestdag voortaan kan worden gehouden op de dinsdag van de Gentse Feesten”, grapte Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD).

Met 125.000 bezoekers op donderdag bleef het bezoekersaantal fel onder de 170.000 bezoekers vorig jaar. “Maar vorig jaar viel de donderdag op 20 juli, op de vooravond dus van de nationale feestdag. Voor ons het is het altijd beter als de feestdag in de week valt. Als hij op dinsdag of donderdag valt, wordt er dan nog vaak de brug gemaakt. Dus we gaan parlementair laten onderzoeken of de nationale feestdag voortaan niet kan gehouden worden op de dinsdag van de Gentse Feesten”, lacht Peeters. “Prins Laurent komt naar het Te Deum in de kathedraal, we kunnen het hem misschien vragen.”

De Lijn vervoerde donderdag 34.414 reizigers. Dat zijn er 10.708 of 23% minder dan diezelfde dag vorig jaar. De kabelbreuk, veroorzaakt door een vrachtwagen die de luchtlijn afreed aan de Martelaarslaan, had geen invloed op de tellingen. “Binnen een twee tot drie uur was alles trouwens al hersteld”, zegt Peeters.

Wegens wildplassen kregen 61 feestvierders een GAS-boete. Voorts werden negen voertuigen getakeld. Er werden 14 aanhoudingen verricht, waarvan zes voor het verstoren van de openbare orde en twee voor openbare dronkenschap. Een pop-upbar nabij Pole Pole wordt voor een avond gesloten op burgemeestersbevel. “Ondanks verschillende waarschuwingen van de brandweer overschreed hij meermaals de capaciteit: zo’n 150 bezoekers in plaats van de 65 die zijn toegelaten”, aldus nog Peeters.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)