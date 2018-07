Ruim 11.000 euro aan verkeersbelasting geïnd bij controle in Leuven

Heverlee / Leuven - Bij een gezamenlijke controle van de Leuvense lokale politie en de Vlaamse Belastingdienst is deze week 11.697,51 euro aan belastingen geïnd. Dat meldt de politie vrijdag. Niet minder dan 21 bestuurders bleken niet in orde te zijn met hun verkeersbelasting.

De politie nam ook nog een wagen in beslag die niet verzekerd was. Ook was er een bestuurder die rondreed, hoewel zijn rijbewijs afgenomen was. Eén voertuig bleek overladen en er werd ook nog een vrachtvervoerder met een vervallen vervoersvergunning bekeurd.

(belga)