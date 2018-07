Scenarist van Akira Kurosawa op 100-jarige leeftijd overleden

Shinobu Hashimoto, de vaste scenarist van de legendarische Japanse filmmaker Akira Kurosawa, is niet meer. Hashimoto overleed op honderdjarige leeftijd in zijn woning in Tokio aan een longontsteking, zo meldden vrijdag Japanse media. Met zijn scripts droeg de man substantieel bij aan het “gouden tijdperk” van de Japanse film in de jaren ‘50 en ‘60.

Internationale bekendheid verwierf Hashimoto als mede-auteur van het scenario van ‘Rashomon’ (1948). Die film, waarin de verschillende getuigen van een moord (onder wie het slachtoffer!) hun subjectieve kijk op het drama geven, werd bekroond met de Gouden Leeuw in Venetië en won ook een Oscar.

‘Rashomon’ behoort tot de grootste klassiekers uit de filmgeschiedenis en betekende de doorbraak van Kurosawa én de Japanse film in het westen. Nog beroemder in het westen is allicht ‘De Zeven Samoerai’ (1954), een drama over bovenmenselijke dapperheid. Hashimoto en Kurosawa inspireerden zich voor de prent op het westerngenre. De film geldt ook als lichtend voorbeeld voor de latere spaghettiwestern en kreeg een Hollywood-remake in de vorm van de western ‘The magnificent seven’.

Tot op vergevorderde leeftijd bleef Hashimoto als scenarist, regisseur en producent actief. In 2013 werd hij vereerd met de Jean Renoir Award van het Writers Guild of America (WGA). Kurosawa zelf overleed in 1998 op 88-jarige leeftijd.

