“Als Juncker water bestelt tijdens ministerraad, weten we allemaal dat hij gin krijgt”

De storm rond Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, is nog niet gaan liggen. Ruim een week nadat er een filmpje van hem was opgedoken waarin hij stomdronken tussen wereldleiders leek te strompelen op het galadiner na de NAVO-top in Brussel, heeft het Britse magazine The Spectator klachten over de 63-jarige Luxemburger gebundeld. “Als hij water bestelt tijdens een ministerraad, weten we allemaal dat hij gin krijgt.”

LEES OOK. “Stomdronken” Juncker op NAVO-top is “zeer spijtige zaak voor Europa”

Op onderstaande videobeelden van het galadiner na de NAVO-top van 11 juli is te zien hoe Juncker hulp nodig heeft om de trap op en af te gaan, hoe hij strompelt tussen de andere wereldleiders… Zelf weet hij het aan een “rugprobleem”, vele anderen zagen het als een (nieuw) bewijs voor zijn drankprobleem.

Het was dan ook niet de eerste keer dat de Luxemburger in opspraak kwam. In 2014 uitten enkele regeringsleiders hun bezorgdheid al over zijn “reële drankprobleem” en in 2017 doken er beelden op van Juncker die “stomdronken” door Rome waggelde.

Blijkt dat er wel meerdere klachten zijn over Juncker. “Hij is een beetje te dol op de fles”, zo schrijft de auteur van het artikel, de Franse journalist Jean Quatremer, in The Spectator. “Als een medewerker hem een glas water brengt, zo vertelde een gespecialiseerde journalist me, weten we allemaal dat het eigenlijk gin is.”

Martin Selmayr. Foto: AFP

Het Monster van Berlaymont

Daarnaast wordt Juncker er ook van beschuldigd dat hij de leiding van Europa overlaat aan Martin Selmayr, de secretaris-generaal van de Europese Commissie die door zijn brutale werkethiek vaak omschreven wordt als ‘Het Monster van Berlaymont’. “De achteruitgang van Juncker, gecombineerd met de macht van Selmayr wijst op een ongewone opstelling: met de president als marionet”, aldus Quatremer “Als je het in gin gedrenkte gordijn wegtrekt, dan merk je dat de echte invloed uitgeoefend wordt door Selmayr, een niet-verkozen Eurocraat.

Selmayr zelf kwam onlangs nog in opspraak toen hij publiekelijk lachte met de Engelsen nadat hun nationale voetbalploeg op het WK voetbal in de halve finale was verloren tegen Kroatië.

LEES OOK. Voorzitter Europese Commissie na ‘dronken’ incident: “Ik vraag respect”