Na vele valse meldingen: eindelijk wolf gesignaleerd in Wallonië

Ondanks vele valse meldingen van de voorbije maanden, bevestigt René Collin, Waals minister van Natuur, dat er wel degelijk een wolf gesignaleerd is in Wallonië. Zijn kabinet komt met harde bewijzen aan de hand van een foto.

Een expert van het Franstalige bureau voor Jacht en Fauna heeft verklaard dat het gaat om “een individu dat behoort tot de wolvensoort, gebaseerd op volgende elementen: het gezichtsmasker, de dorso-ventrale lijn, een korte staart en korte stapjes”, zo staat er te lezen in de mededeling van de minister.

“Wat de minister zegt, is perfect mogelijk”, zo weet Jan Loos van Landschap VZW. Hij volgt de wolvenpopulatie in de land op de voet en behoedt zich voor de vele valse meldingen die vaak binnenlopen. “Wij hadden in maart al vermoedens van een wolf in de Hoge Venen. Er zijn toen in Bérismenil, een deelgemeente van La-Roche-en-Ardenne, bijtsporen aangetroffen op een schaap. We waren het er over eens dat die afkomstig waren van een wolf”, zegt Loos.