Ophef om Oostenrijks wetsvoorstel dat joden wil laten registreren

Joden mogen enkel vlees eten dat koosjer geslacht is. Foto: Bart Dewaele

Een Oostenrijkse politicus in de deelstaat Neder-Oostenrijk ligt onder vuur wegens vermeend antisemitisme. Hij wil dat joden zich laten registreren alvorens ze koosjer vlees kunnen kopen.

Gottfried Waldhäusl is minister voor de extreemrechtse FPÖ en lid van de Neder-Oostenrijkse regering. Hij kreeg deze week een klacht in de bus van de voorzitter van de Israëlische Culturele Gemeenschap in Wenen. Waldhäusl wil er namelijk een wet doorkrijgen die de registratie vereist van joden die koosjer vlees willen kopen. De wet zou ook voor moslims (halal vlees) gelden.

Waldhäusl zegt dat hij dierenwelzijn voor ogen heeft, omdat de wet het slachten van dieren moet ontmoedigen, maar critici maken vergelijkingen met nazipraktijken. ‘Een frontale aanval op het joodse en islamitische leven’, klinkt het. ‘Wat zal het volgende zijn, een witte ster op de borst?’ - een verwijzing naar de jodenster die joden in Duitsland en bezet gebied moesten dragen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Maar ook volgens FPÖ-woordvoerder Alexander Murlasits heeft de wet niks met religie te maken. ‘Het ontwerp werd in 2017 geschreven door een sociaaldemocraat (van de partij SPÖ, red.) tijdens zijn laatste dagen in functie. Wij geven er gewoon gevolg aan. Dit gaat om dierenbescherming.’

Klaus Schneeberger, hoofd van de plaatselijke ÖVP en coalitiepartner van de FPÖ in Neder-Oostenrijk, stelt evenwel gerust. ‘Natuurlijk zal niemand zich moeten registreren om koosjer vlees te kopen’, zei hij op de Oostenrijkse openbare omroep. ‘Zoiets zouden wij nooit laten gebeuren.’