Rode Duivels moeten nog maandje wachten om te weten of ze nieuwe nummer één van de wereld zijn

Brussel - Worden de Rode Duivels de nieuwe nummer één op de wereldranking? Na hun sterke WK zou dat zomaar kunnen, maar het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten. Normaal gezien speelt wereldvoetbalbond FIFA meteen na een WK voetbal kort op de bal om de nieuwe machtsverhoudingen in een ranking te gieten, maar deze keer gebeurde dat niet. De nieuwe ranglijst zal volgende maand pas gepubliceerd worden.

Een en ander heeft te maken met het feit dat de eerste wereldranking na het WK gebaseerd zal zijn op een nieuwe rekenformule. Die laat vriendschappelijke interlands minder zwaar doorwegen dan competitiewedstrijden, hetzelfde geldt voor groepswedstrijden op toernooien ten opzichte van wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. Verder verdwijnen de variabele waardes toegekend aan de confederaties, waardoor teams uit Zuid-Amerika en Europa bevoordeeld werden.

Volgens nieuwsagentschap Mediamax heeft de wereldvoetbalbond de publicatie van de nieuwe wereldranking met een maand uitgesteld, van donderdag 19 juli naar donderdag 16 augustus. “Op die manier kunnen alle interlands opgenomen worden volgens de nieuwe rekenformule”, citeert het de mediadienst van de FIFA.

Verwacht wordt dat de Rode Duivels hoge toppen zullen scheren in de nieuwe wereldranking. Op de laatste rangschikking, net voor de start van het WK, prijkten ze al op de derde plaats. In Rusland wonnen ze zes van hun zeven wedstrijden, terwijl de nummers één en twee, Duitsland en Brazilië, allebei vroeger naar huis moesten. Enkel wereldkampioen Frankrijk deed met zes overwinningen en één gelijkspel beter in Rusland, maar zij stonden voor de start van het wereldkampioenschap nog op plek zeven.